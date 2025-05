Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 5999€ in uscita il 10 luglio 2025

Amazon ha aperto le prenotazioni per la Steelbook 4K di Jurassic World, in uscita il 10 luglio 2025. Questa edizione limitata, proposta a 59,99 euro, è un must per i fan del franchise, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per gli amanti dei dinosauri. Non perdere l'opportunità di aggiungere questo cofanetto alla tua collezione!

In Amazon è ora possibile prenotare la nuova edizione limitata della Trilogia Steelbook 4K dedicata a JurassicWorld, un'esperienza di collezionismo imperdibile per i maggiori appassionati del franchise. Il cofanetto, pensato per gli estimatori dei dinosauri, è offerto a 59,99 euro in modalità "prenotazione al prezzo minimo garantito", una soluzione che permette di assicurarsi l'acquisto .

