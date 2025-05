Amazon lancia Econo Mia piattaforma e-learning per accrescere competenze economico-finanziarie

Amazon lancia Econo.Mia, una piattaforma di e-learning dedicata ai dipendenti in Italia, per potenziare le competenze economico-finanziarie. Questo innovativo strumento è frutto della collaborazione con ActionAid e Fondazione Realizza il Cambiamento, e mira a promuovere la crescita personale e professionale all'interno dell'azienda, offrendo risorse accessibili a tutti.

(Adnkronos) – Da oggi tutte e tutti i dipendenti di Amazon in Italia potranno usufruire di un nuovo strumento di crescita personale, reso possibile grazie alla collaborazione dell’azienda con ActionAid attraverso Fondazione Realizza il Cambiamento. Prende vita la piattaforma digitale Econo.Mia, un percorso di alfabetizzazione nato con l’obiettivo di accrescere e consolidare le competenzeEconomico-finanziarie, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

