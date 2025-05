Amazon Italia punta sull' equità di genere con alfabetizzazione finanziaria e innovazione

Amazon Italia si impegna a promuovere l'equità di genere attraverso iniziative di alfabetizzazione finanziaria e innovazione. Durante l'evento ANSA Incontra "Econo.Mia", Salvatore Iorio, direttore risorse umane per le attività logistiche, ha sottolineato l'importanza di rimuovere le barriere per favorire la parità e garantire opportunità per tutti.

Contribuire a rimuovere le barriere all'equità di genere. È questo l'obiettivo indicato dal direttore risorse umane per le attività logistiche di Amazon in Italia, Salvatore Iorio, durante l'ANSA Incontra "Econo.Mia: l'alfabetizzazionefinanziaria a supporto dell'equità di genere". "Il personale di Amazon è per il 35% composto da donne", spiega Iorio, "un numero assolutamente rilevante" nel contesto della logistica dove la media è di circa il 22%.Questo obiettivo viene perseguito, spiega il dirigente, "da una parte, con l'investimento in tecnologia e innovazione che può spingere a una maggiore equità anche di genere" abbassando il livello di fatica e rendendo più agevole e sicuro il lavoro e, dall'altra parte, con iniziative specifiche per esempio una turnistica "attenta alle esigenze della genitorialità" o il percorso di formazione economico-finanziaria realizzato con ActionAid Econo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amazon Italia punta sull'equità di genere con alfabetizzazione finanziaria e innovazione

Su questo argomento da altre fonti

Amazon punta sull’intelligenza artificiale (AI): la missione di Andy Jassy per il futuro del colosso e-commerce - Amazon, esattamente come altri giganti del settore tecnologico, sta scommettendo forte sulla generative AI ... Il software di punta di Anthropic, Claude, è ora parte integrante di Alexa+ e ... 🔗msn.com

Amazon punta sull’intelligenza artificiale (AI): la missione di Andy Jassy per il futuro del colosso e-commerce - Summary Gli investimenti miliardari: un imperativo, non un rischio per Amazon nell’ambito dell’AI La corsa ai data center: una tendenza comune tra i giganti tech Una svolta sulla DEI ... Il software ... 🔗cryptonomist.ch

Risparmio Casa: nuovo hub logistico a Piacenza per ottimizzare la distribuzione - Un annuncio che fa capire quanto Amazon punti sull’Italia. Conftrasporto ha reso noto di avere avviato il processo di rilancio di Federlogistica, “dopo mesi di lavoro sull’intero territorio nazionale” ... 🔗logisticamente.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Blink Video Doorbell, videocitofono Amazon, disponibile in Italia

A partire da soli 59,99 euro, Blink Video Doorbell offre una grande autonomia, installazione con cavo o senza, video in HD di giorno e di notte, audio bidirezionale e notifiche direttamente sullo smartphone se qualcuno suona il campanello Da oggi, il nuovoBlink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink,è disponibile su Amazon.