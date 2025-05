Amazon apre i preorder per la Steelbook limitata di Jurassic Park Trilogy 4K uscita 10 luglio 2025

Amazon ha avviato i preorder per la Steelbook limitata della Jurassic Park Trilogy in 4K, in uscita il 10 luglio 2025. Disponibile al prezzo di 59,99 euro, questa edizione esclusiva promette un’esperienza cinematografica unica. Scopri le modalità di prenotazione e tutti i dettagli sul cofanetto direttamente sul sito.

Amazon ha appena aperto i preorder della speciale Steelbook in edizione limitata della JurassicParkTrilogy 4K. Sul sito è possibile prenotare questo esclusivo cofanetto al prezzo di 59,99, con la garanzia della Prenotazione al prezzo minimo. Le modalità di prenotazione, insieme a ulteriori dettagli relativi al prodotto, sono disponibili nella sezione relativa alle condizioni.

