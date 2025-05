Amazon abbassa prezzo PS5 Pro a 726 euro include DualSense SSD 2 TB e spedizione rapida

...accessori inclusi, come un controller DualSense e un SSD da 2 TB. Con la spedizione rapida, i giocatori potranno immergersi nell'azione in pochissimo tempo. Approfittate di questa straordinaria offerta per elevare la vostra esperienza di gioco a nuovi livelli con la potenza della PS5 Pro.

Amazon ha recentemente deciso di abbassare il prezzo della PS5 Pro, creando notevoli opportunità di risparmio per gli appassionati videoludici. In questo frangente, l'offerta consente di ottenere la console next-gen a un costo ridotto, beneficiando fin da subito di una disponibilità immediata e di un notevole sconto sull'acquisto. Un prezzo vantaggioso e condizioni immediatamente accessibili .

