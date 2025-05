Amati odiati I pantaloni pinocchietto tornano ciclicamente di tendenza Ecco cinque outfit perfetti per indossarli

Amati e odiati, i pantaloni pinocchietto tornano ciclicamente di tendenza, sfidando il tempo. Indossati da iconiche come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, oggi si ripropongono con nuove interpretazioni. Scopri cinque outfit perfetti per indossarli con stile e audacia in questa stagione!

Indossati dai tempi di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, i pantalonipinocchiettotornano, a più riprese, di tendenza. Eccocinqueoutfit di tendenza per indossarli con stile.Come indossare i pantalonipinocchiettoCon il blazer overIl classico completo vira sul corto in questa primavera. Al posto dei bermuda, fanno capolino leggings e pantalonipinocchietto, che si prestano a essere indossati con il blazer oversize. Leggi anche › Destinazione Capri. 5 consigli di stile per abbinare i pantaloni alla pescatora con eleganza Con le ballerineIl taglio dei Capri pants è esaltato alla perfezione dalle scarpe basse.Con il top biancoLa storia dei pantaloni Capri ha un altro momento d'oro, gli anni Novanta.

