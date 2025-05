Amalfi pronta ad accogliere le Repubbliche Marinare

Amalfi, con il suo fascino senza tempo, si prepara a ospitare la 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare dal 15 al 18 maggio 2025. Questo evento, che celebra la storicità e la rivalità marittima delle quattro repubbliche, promette emozioni, tradizione e un tuffo nel passato medievale, rendendo omaggio alle illustri gesta dei navigatori dell'epoca.

Cresce l'attesa ad Amalfi per la 70ª Regata delle Antiche RepubblicheMarinare, in programma da giovedì 15 a domenica 18 maggio 2025. Un appuntamento organizzato a turno dalle quattro regine dei mari per rievocare i fasti e le vicende storiche più significative vissute nel Medioevo e che.

