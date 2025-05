amadeus torna in prima serata sul nove con like a star

Amadeus è pronto a conquistare nuovamente il prime time sul Nove con "Like A Star", una nuova singing competition ispirata a "Starstruck". Insieme alla giuria fissa composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, il programma promette emozioni e talenti da scoprire, offrendo a persone comuni l'opportunità di brillare.

Amadeus torna in primaserata sul Nove con Like A Star, l'inedita singing competition (dal format originale Starstruck, prodotto da Banijay Italia), in cui persone comuni ma dotate di un talento eccezionale si trasformano in alcune delle più grandi icone musicali per vincere un premio in denaro, vivendo il sogno di diventare il proprio idolo su uno spettacolare palcoscenico! In prima tv assoluta da mercoledi 14 maggio alle 21:30 e in streaming su discovery+.In studio con Amadeus la giura fissa composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, con il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare direttamente alla finalissima, grazie a "l'esperienza, l'ironia e la genialità di Elio, la voce, l'energia e l'esplosività di Serena Brancale e la simpatia, freschezza e l'irriverenza di Rosa Chemical", commenta Amadeus.