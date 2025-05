Amadeus torna in prima serata quando comincia Like a Star e chi è la giuria

Amadeus torna in prima serata con "Like a Star", un programma che promette di scoprire nuovi talenti della musica. Al via mercoledì 14 maggio su Nove, il conduttore sarà affiancato da una giuria di esperti che valuterà le performance dei concorrenti, rendendo il tutto avvincente e coinvolgente. Pronti a scoprire chi sarà la nuova stella?

Amadeus? Ufficialmente a caccia della nuova stella della musica con Like a Star, il nuovo programma sul Nove che lo porta alla conduzione in primaserata. Il programma, in partenza da mercoledì 14 maggio, si preannuncia molto interessante: al fianco di Amadeus, che sta per concludere il suo impegno con il Serale di Amici in veste di giudice, troviamo Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale nella giuria. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Like a Star, come funziona il nuovo show di AmadeusAmadeustorna in primaserata sul Nove, dopo la sua esperienza da giudice nel Serale di Amici (la finalissima del talent show di Maria De Filippi è prevista domenica 18 maggio anziché sabato 17, quando va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest). Like a Star, il cui format originale è Starstruck, vede al centro una formula classica ma sempre funzionante: le persone comuni si trasformano nelle icone musicali per dimostrare il proprio talento. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amadeus torna in prima serata, quando comincia Like a Star e chi è la giuria

