Alzheimer | conoscere per un futuro migliore un incontro ad Alseno

Giovedì 15 maggio, presso la Sala consigliare di Alseno, si svolgerà l'incontro "Alzheimer: conoscere per un futuro migliore", promosso dall'associazione Alzheimer Piacenza Odv e dal Comune. Un'occasione preziosa per approfondire la malattia attraverso le testimonianze di esperti, tra cui il dottor Mauro Bonomini e una psicologa, per costruire insieme un futuro consapevole e supportivo.

Giovedì 15 maggio alla Sala consigliare di via 25 Aprile del municipio di Alseno si terrà l'incontro "Alzheimer: conoscere per un futuromigliore".L'evento è promosso dall'associazione Alzheimer Piacenza Odv e dal Comune di Alseno.Interverranno il dottor Mauro Bonomini, la psicologa.

