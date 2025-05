Alunna intellettuale partigiana | l’esempio di Matilde Bassani

Matilde Bassani, alunna intellettuale e partigiana, incarna il valore della cultura come rifugio in tempi difficili. Le sue parole, incise su una lapide, esortano a custodire la bellezza di greco, latino e della poesia. Un messaggio che continua a risuonare, sottolineando l’importanza dell’istruzione come strumento di resistenza e crescita personale nel futuro.

"Desidero che voi impariate a memoria brani di greco, latino, Dante e di altri poeti per affrontare i momenti più duri che arriveranno perché la cultura sarà il salvagente di vita per il vostro futuro". Sono queste le parole di MatildeBassani incise sulla lapide che, per volere della figlia Valeria Finzi, è stata affissa all’interno del giardino del liceo Ariosto di cui è stata studentessa negli anni ‘30. Giovedì, alla presenza di Stefano Vita Finzi Zalman, assessore all’Urbanistica, del dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale Edoardo Soverini e di Cristina Nagliati, curatrice del progetto Pietre d’Inciampo, si è svolto l’evento ‘La cultura che salva’ dedicato alla memoria di MatildeBassani, una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia locale e nazionale per il suo impegno civile e la sua fervente lotta contro il fascismo e il nazismo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alunna, intellettuale, partigiana: l’esempio di Matilde Bassani

