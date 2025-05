Alteria in concerto al Lupus in Fabula

Alteria in concerto al Lupus in Fabula: un evento da non perdere! La cantautrice, tra le voci più iconiche del rock italiano, presenterà il suo attesissimo album "Nel fiore dei tuoi danni", uscito il 9 maggio per Vrec Music Label. Preparatevi a un tour che promette di unire potenza rock, intimità e un’energia travolgente.

Alteria si prepara a portare sul palco l’essenza del suo attesissimo album “Nel fiore dei tuoi danni” (uscito il 9 maggio per Vrec Music Label), con un tour che promette di unire potenza rock, intimità e un’energia travolgente.Una delle voci più iconiche del rock italiano, cantautrice di. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Alteria in concerto al Lupus in Fabula

Ne parlano su altre fonti

Alteria ritorna con il nuovo album "Nel fiore dei tuoi danni" e annuncia la tournée con "Voglio andare oltre" - La rocker e speaker radiofonica Alteria è pronta a conquistare il ... MILANO – LEGEND CLUB 16 MAGGIO – NIMIS (Udine) – LUPUS IN FABULA Parliamo del suo nuovo album, 'Nel fiore dei tuoi ... 🔗msn.com

Alteria ritorna con il nuovo album "Nel fiore dei tuoi danni" e annuncia la tournée con "Voglio andare oltre" - Il primo concerto si è tenuto il 21 marzo al The Factory di San Martino Buon Albergo, seguito da altre date in città come Roma, Milano e Bologna. La band che accompagnerà Alteria sul palco ... 🔗ilmessaggero.it

“WONDERFUL”, la toccante dedica di ALTERIA alle persone che ci hanno lasciato - Da oggi, venerdì 18 aprile, è disponibile in digitale “WONDERFUL” (https://bfan.link/alteriawonderful), brano della rocker e speaker radiofonica ALTERIA. Il ... 🔗politicamentecorretto.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il concerto di Kiana Ledé domani in streaming su Twitch. Diodato ospite della prossima Amazon Music Session il 14 dicembre

Annunciati i nuovi appuntamenti in streaming firmati Amazon Music, in arrivo da questa settimana.Venerdì 11 dicembre, dalle ore 19.