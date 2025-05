Alluvione la mostra Con i piedi nel fango inaugurata a Roma | Immagini potenti e allo stesso tempo rispettose

A Roma, la mostra "Con i piedi nel fango" del fotografo Cristiano Frasca offre immagini potenti e rispettose dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, esprime il suo onore e la sua emozione personale nel contribuire a ospitare questa importante esposizione alla Camera dei Deputati.

"È per me un grande onore, ma anche una forte emozione personale, aver contribuito a ospitare alla Camera dei Deputati la mostra "Con i piedi nel fango" del fotografo Cristiano Frasca": queste le parole di Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna. 🔗Leggi su Forlitoday.it