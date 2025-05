All’Università di Parma Nasce UniFamily

All'Università di Parma nasce UniFamily, uno spazio pensato per rispondere alle esigenze di bambini e famiglie di studentesse, studenti, personale e cittadinanza. Oggi, in occasione dell'inaugurazione nel Chiostro del Plesso, inauguriamo un luogo di condivisione e supporto, dove le nuove generazioni possono crescere e unirsi alla vita accademica.

Si chiama UniFamily , e già il suo nome è indicativo di ciò che si propone di essere: uno spazio dedicato alle esigenze dei più piccoli, delle più piccole e delle loro famiglie, a disposizione di studentesse e studenti, personale e cittadinanza.Oggi l'inaugurazione nel Chiostro del Plesso.

