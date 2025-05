All' s Fair | Kim Kardashian Glenn Close e Naomi Watts guidano uno studio legale al femminile nel trailer

Hulu svela il primo trailer di "All's Fair", un avvincente legal drama prodotto da Ryan Murphy. La serie, che arriverà in autunno, vede protagoniste Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts, unite per guidare uno studio legale al femminile. Preparati a un mix di emozioni e intrighi legali in questo attesissimo progetto.

Hulu ha condiviso il primo trailer, il poster e alcune immagini del nuovo legal drama All's Fair, in arrivo in autunno sugli schermi. Hulu ha condiviso online il teaser trailer di All's Fair, il nuovo legal drama prodotto da Ryan Murphy che avrà un cast stellare guidato da Kim Kardashian. Il progetto debutterà sugli schermi televisivi in autunno, ma il video regala le prime anticipazioni sull'atmosfera e sulle situazioni al centro della trama. Cosa racconterà la serie La serie All's Fair seguirà un team di avvocati. Lo studiolegale al femminile è esperto in divorzi e fa i conti con un mondo dominato dagli uomini. Le protagoniste sono determinate, brillanti ed emotivamente complicate, alle prese con fine di relazioni ad alto rischio, segreti . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - All's Fair: Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts guidano uno studio legale al femminile nel trailer

Se ne parla anche su altri siti

Kim Kardashian protagonista nel nuovo legal drama di Ryan Murphy: ecco il trailer di All’s Fair - Kim Kardashian torna in TV con "All's Fair", un legal drama di Ryan Murphy su avvocate divorziste a Los Angeles, affiancata da un cast stellare tra cui Naomi Watts e Glenn Close. 🔗ecodelcinema.com

All's Fair: Il primo trailer del legal drama di Ryan Murphy con un cast stellare - Il primo trailer del nuovo legal drama di Ryan Murphy All's Fair, con protagonista Kim Kardashian e una moltitudine di attrici straordinarie. 🔗comingsoon.it

Kim Kardashian in tribunale a Parigi per la maxi-rapina del 2016. E al ladro dice: “Io ti perdono” - Nel 2016 le sottrassero nove milioni in gioielli. Commossa dal pentimento di uno degli imputati, l'ex modella ha preso la parola in aula per perdonarlo ... 🔗repubblica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Farming Simulator 19 Premium Edition: trailer per l?espansione Alpine Farming

Farming Simulator 19, la pluri-premiata simulazione agricola di GIANTS Software e Focus Home, celebra l?imminente rilascio di Farming Simulator 19 Premium Edition con un trailer dedicato al DLC Alpine FarmingFarming Simulator 19 Premium Edition sar? in vendita dal 12 novembre in versione fisica per PC, PS4 e Xbox One e includer? il gioco base, 10 contenuti aggiuntivi tra cui Alpine Farming e l?espansione Platinum e uno splendido artbook di 72 pagine dedicato a Farming Simulator 19.