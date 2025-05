“All’Italia serve il quarto tipo di intelligenza artificiale quella fisica” | la teoria di Alec Ross

Durante la AI Week a Milano, Alec Ross, analista di politiche tecnologiche e consigliere di Barack Obama, ha delineato la visione dell'Italia come leader nel campo della "IA fisica". Secondo Ross, per raggiungere questo obiettivo, il paese deve preservare i suoi valori unici e investire nello sviluppo di tecnologie innovative per un futuro sostenibile.

Durante la AI Week, evento sull'intelligenzaartificiale organizzato a Milano, abbiamo parlato con AlecRoss, analista di politiche tecnologiche e consigliere di Barack Obama durante il suo mandato presidenziale. Secondo Ross, l’Italia può diventare protagonista nell’IA fisica, ma deve trattenere i talenti e superare gli ostacoli della regolamentazione. 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“All’Italia serve il quarto tipo di intelligenza artificiale, quella fisica”: la teoria di Alec Ross - Durante la AI Week, evento sull'intelligenza artificiale organizzato a Milano, abbiamo parlato con Alec Ross, analista di politiche tecnologiche e consigliere ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gran Turismo SophyTM, punto di svolta nell’intelligenza artificiale

La potenza dell’IA regala nuove esperienze di gioco e intrattenimento Sony AI, in collaborazione con Polyphony Digital Inc.