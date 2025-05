all eurovision i ziferblat sfidano una visione riduttiva dell identità ucraina

All'Eurovision, i Ziferblat sfidano la visione riduttiva dell'identità ucraina, proponendo una narrazione che va oltre il soldato in mimetica. Negli ultimi anni, l'immagine dell'uomo ucraino si è fissata nel conflitto, oscurando altre espressioni culturali e identitarie. Questo evento rappresenta un'occasione per riscoprire la ricchezza e la diversità dell'Ucraina.

Negli ultimi tre anni, nell'immaginario collettivo mondiale l'idea dell'uomo ucraino si è cristallizzata in quella di un soldato in mimetica, con il fucile in mano, che nelle trincee difende la patria. Non sempre il messaggio della difesa della patria passa in primo piano. La tuta mimetica e le armi evocano anche aggressività, soprattutto in un paese come l'Italia, dove è comune ripetere il mantra del «no alla guerra» e «no al riarmo». Una posizione comprensibile, dato che la retorica militare richiama, per molti, quella fascista, contro la quale una parte consistente della società italiana continua a battersi.Ma il caso degli uomini ucraini in trincea è diverso, per esempio, da quello del raduno degli Alpini a Biella, dove sabato scorso alcuni partecipanti cantavano "faccetta nera" e facevano il saluto romano.