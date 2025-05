Allerta meteo per temporali l’avviso del sindaco Mastella

Il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso in seguito all’allerta meteo della Protezione civile regionale. Oggi, martedì 13 maggio, dalle 14:00 alle 23:59, si prevedono temporali intensi che potrebbero interessare il Sannio, con possibili disagi e danni. La cittadinanza è invitata a prestare massima attenzione e a seguire le raccomandazioni.

Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell'Allertameteo diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 14:00 alle ore 23:59 di oggi, martedì 13 maggio, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un avviso per le avverse condizioni meteorologiche. In particolare per il Sannio sono previsti "possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità".Pertanto, il sindacoMastella invita la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di Allertameteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento:– per fenomeni idrogeologici rilevanti:ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

