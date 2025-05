Allerta meteo oggi a Roma

Oggi Roma è sotto allerta meteo con pioggia gialla a partire dal primo pomeriggio di martedì 13 maggio 2025. Le precipitazioni, attese per le prossime 6-9 ore, si presenteranno da isolate a sparse, con rovesci e temporali. Anche la tarda mattinata di mercoledì 14 maggio sarà interessata da questo fenomeno.

Allerta pioggia gialla dal primo pomeriggio di martedì 13 maggio 2025 e per le successive 6-9 ore e dalla tarda mattinata di mercoledì 14 maggio 2025 e per le successive 6-9 ore Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. In caso di emergenza contattare il numero unico emergenze 112 o la sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

