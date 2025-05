Allerta meteo oggi a Roma

Oggi Roma è sotto allerta meteo per pioggia gialla. A partire dal primo pomeriggio di martedì 13 maggio 2025 e per le successive 6-9 ore, si prevedono precipitazioni isolate a sparse, caratterizzate da rovesci e temporali. Anche nella tarda mattinata di mercoledì 14 maggio continueranno le instabilità atmosferiche nel Lazio.

In caso di emergenza contattare il numero unico emergenze 112 o la sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.