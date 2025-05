Allerta meteo gialla sulla Tuscia | temporali nelle prossime 24 ore

La Regione ha emesso un'allerta meteo gialla per la Tuscia, prevedendo rovesci temporaleschi nelle prossime 24 ore. La protezione civile avverte del rischio idrogeologico a partire dal primo pomeriggio di oggi, 13 marzo, fino alla tarda mattinata del 14 maggio, con precipitazioni da isolate a sparse e possibili disagi nel territorio.

