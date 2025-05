Allentate tensioni USA-Cina | salta il Dow i titani tech guidano il rally azionario

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si stanno allentando, dando nuova linfa al mercato azionario. Il Dow Jones ha registrato un’impennata, trainato dai giganti tecnologici americani, che hanno approfittato della situazione per recuperare terreno. Questo rally riflette un clima di maggiore optimism nei rapporti internazionali e un ritorno alla stabilità economica.

Le azioni hanno registrato un notevole slancio al rialzo a seguito di una graduale distensione nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Le principali imprese americane, che avevano subito l'impatto del conflitto economico tra Pechino e Washington, sono ritornate a buon mercato, generando un impatto positivo sui mercati internazionali. Incontri e accordi a Ginevra .

