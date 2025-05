Allenatore Milan indizio su Conte? Quelle parole di Oriali dicono tutto

Nel futuro del Milan si fa strada il nome di Antonio Conte come possibile allenatore. Le dichiarazioni di Gabriele Oriali, che ha offerto un interessante indizio sulla situazione, accendono i riflettori su un possibile approdo dell'ex tecnico nerazzurro a Milano. Le parole di Oriali rivelano molto di più di quanto possa sembrare.

Antonio Conte è uno dei nomi accostati al Milan per il ruolo di Allenatore: intanto Gabriele Oriali ha parlato così del suo futuro . 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, indizio su Conte? Quelle parole di Oriali dicono tutto

