Allenamento Juve lavoro atletico e focus sulla tattica | il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese

La Juventus si prepara intensamente per la sfida contro l'Udinese, con un allenamento focalizzato sul lavoro atletico e su aspetti tattici. Nel report dall'Allianz Stadium, la Redazione di JuventusNews24 evidenzia l'impegno del team nel primo giorno di preparazione, con l'obiettivo di presentarsi al massimo della forma per la partita in programma.

AllenamentoJuve, lavoroatletico e focussullatattica. report del club bianconero a due giorni dallasfidacontrol’Udinesel’Udinese è nel mirino e la Juve vuole farsi trovare pronta. In vista della sfida dell’Allianz Stadium, calendarizzata in contemporanea ad altre otto partite nella giornata di domenica, 28 maggio 2025, i bianconeri tornano a fare sul serio al JTC. Ecco il report ufficiale sull’Allenamento odierno.report – «La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, dopo il pareggio dello Stadio Olimpico di sabato 10 maggio contro la Lazio. I bianconeri, domenica 18 maggio, ospiteranno all’Allianz Stadium l’Udinese in occasione della trentasettesima e penultima giornata di Serie A. La sfidacontro i friulani coinciderà con l’ultimo appuntamento casalingo della stagione 20242025. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese

Cosa riportano altre fonti

Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna. Il report della seduta alla Continassa - Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna: il report della seduta dei bianconeri Prosegue la preparazione al JTC: la Juventus di Tudor è tornata in campo questa mattina verso Bologn ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulle palle inattive a due giorni dal Bologna. Il report dalla Continassa - Allenamento Juve, lavoro atletico e palle inattive. Report della seduta di oggi a due giorni dal big match A due giorni da Bologna–Juve, ecco il report dell’allenamento odierno dei bianconeri. REPORT ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulle palle inattive: il report dalla Continassa verso la Lazio. Ultime - Allenamento Juve, lavoro atletico e palle inattive. Report del club bianconero a due giorni dalla sfida alla Lazio La Lazio nel mirino: bianconeri in campo anche questa mattina verso lo spareggio ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juve-Inter dove vedere la sfida e le probabili formazioni

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5, al termine di un'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia'.