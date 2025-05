Allegrucci alla Triennale La sua arte si ’decompone’ Una testimonianza gigante della fragilità del futuro

Alla Triennale, le opere monumentali in cartapesta di Jacopo Allegrucci si pongono come giganti di fragilità, destinate a svanire nel tempo. Questa installazione avvolgente testimonia visivamente "La fragilità del futuro", invitando il pubblico a riflettere sulla transitorietà dei nostri sogni e delle creazioni, mentre gli agenti atmosferici ne mettono alla prova la consistenza.

Sono destinate a scomparire sotto ai nostri occhi, a farsi divorare dal tempo e dagli agenti atmosferici per testimoniare plasticamente "La fragilità del futuro". Questo è il messaggio che le quattro opere monumentali in cartapesta realizzate dal carrista Jacopo Allegrucci lanciano dallaTriennale di Milano nell'ambito della ventiquattresima edizione dell'Esposizione Internazionale, a cui partecipano designer, architetti, studiosi, scienziati e artisti da tutto il mondo invitati a confrontarsi con un tema chiave della contemporaneità. Ed è sulle disuguaglianze politiche e geopolitiche – economiche, di genere, di origine, di prospettive – che si spinge il confronto di questa ventiquattresima edizione intitolata "Inequalities. How to mend the fractures of humanity". Che va a chiudere una trilogia iniziata nel 2019 con "Broken Nature", che ha affrontato i temi della sostenibilità, proseguita nel 2022 con "Unknown Unknowns" sui misteri dell'universo, dallo spazio cosmico fino alla scala invisibile dei virus.