Allarme Ricerca giovani esclusi dai Programmi Europei

Un allarme lanciato dalle principali istituzioni scientifiche italiane mette in luce l'esclusione dei giovani dai programmi europei. Firmata da enti prestigiosi come l'Accademia Nazionale dei Lincei e supportata dal premio Nobel Giorgio Parisi, la nota congiunta solleva preoccupazioni cruciali riguardo alle azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), evidenziando la necessità di garantire opportunità per le nuove generazioni.

(Adnkronos) – Le principali istituzioni scientifiche italiane, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, ANVUR, CNR, CoPER, CRUI e INFN, insieme al premio Nobel Giorgio Parisi, hanno sottoscritto una nota congiunta, curata dal Rappresentante nazionale per le azioni Marie Sk?odowska-Curie (MSCA) di Horizon Europe e dal National Contact Point APRE, per richiamare l'attenzione del Parlamento su . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Allarme Ricerca, giovani esclusi dai Programmi Europei - (Adnkronos) - Le principali istituzioni scientifiche italiane, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, ANVUR, CNR, CoPER, CRUI e INFN, insieme al premio Nobel Giorgio Parisi, hanno sottoscritto una ... 🔗msn.com

Allarme nella ricerca: aboliti gli assegni, a rischio i progetti europei Marie Curie - Da gennaio abolito il contratto per i dottorandi che beneficiano dei fondi Ue. Lettera di protesta al Parlamento degli enti di ricerca, dei Lincei e del Nobel ... 🔗repubblica.it

Italia fanalino di coda in Europa, l’allarme di ANAFePC: “Giovani esclusi dalla politica” - “La politica italiana è rimasta ingessata e chiusa in se stessa, non vuole rinnovarsi e questo status de-genera in antipolitica, in populismo che minaccia il nostro paese come l’Europa. Ha […] ... 🔗blogsicilia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ricerca su consumo prodotti ittici di Marine Stewardship Council con Globescan

Marine Stewardship Council?(MSC), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilit? ittica, pubblica i risultati della pi? grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilit? a livello nazionale e globale.