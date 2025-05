allarme bomba su volo ryanair chiusa la pista di atterraggio dell aeroporto di charleroi in belgio

Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair proveniente da Porto, causando la chiusura della pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio. Le operazioni nello scalo sono state temporaneamente sospese mentre le autorità indagano sulla situazione e garantiscono la sicurezza dei passeggeri.

La pista di atterraggiodell'aeroporto di Charleroi e le operazioni dello scalo belga sono state sospese a seguito di un Allarmebomba scattato a bordo di un aereo proveniente dalla città di Porto. Il volo è operato dalla Ryanair. L'aereo proveniente dal Portogallo è atterrato sulla pistadell'aeroporto di Charleroi alle 10.56 con circa 166 passeggeri a bordo. "L'aereo è stato messo in sicurezza. La polizia ha preso il controllo. I passeggeri sono ancora a bordo e saranno evacuati secondo le istruzioni della polizia", ha spiegato la portavoce dello scalo di Charleroi Nathalie Pierard all'agenzia Belga. Un perimetro di sicurezza è stato posto attorno al velivolo e la pista è stata chiusa. "Questo ha un impatto sulle operazioni, in quanto la pista è chiusa. Il terminal è aperto".