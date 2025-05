Allarme bomba su un aereo Ryanair in Belgio passeggeri bloccati e pista di atterraggio chiusa a Charleroi

Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair atterrato all'aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi, proveniente dal Portogallo. Con 166 passeggeri a bordo, l'aereo è attualmente bloccato sulla pista, mentre le autorità locali effettuano controlli di sicurezza. I voli sono stati sospesi fino a nuova comunicazione. La situazione è in fase di monitoraggio.

Allarmebomba su un volo Ryanair arrivato a all'aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi (BSCA), in Belgio, dal Portogallo. A bordo dell'aereo vi sono 166 persone. In corso i controlli della polizia e voli sospesi. 🔗Leggi su Fanpage.it

