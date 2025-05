alla taverna la riggiola di napoli è l ora della cena borbonica

Alla Taverna La Riggiola di Napoli, giovedì 15 maggio alle 21, si svolgerà una suggestiva cena borbonica. Organizzata da Pietro Micillo, l'evento promette un'esperienza gastronomica unica, grazie a un menù esclusivo firmato dallo chef Marco Montella, con piatti tradizionali come parmigiana di melanzane e sartù di riso. Un viaggio nel gusto della storia partenopea!

Napoli – Giovedì 15 Maggio alle 21, nella Taverna La Riggiola di Napoli, in Vico Satriano, è programma la cenaborbonica organizzata da Pietro Micillo, con speciale menù a cura dello chef Marco Montella. In tavola: parmigiana di melanzane, sartù di riso, uova Alla monachina, e per dolce “scazzetta del cardinale”, pan di spagna con crema Alla strega e fragoline. «È proprio nella cucina di corte – spiega Micillo – che sono nate tante pietanze così come le conosciamo oggi. Ferdinando IV di Borbone era un re molto vicino al popolo, tanto da essere definito re “lazzarone”, e sulla sua tavola erano serviti piatti simili a quelli che si gustavano nelle taverne o nelle cucine degli abitanti del regno. Li riproponiamo a modo nostro in Taverna». Il ristorante nasce dAlla passione per il territorio e la tradizione. 🔗Leggi su Primacampania.it