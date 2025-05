alla scoperta del monferrato con golosaria

Scopri il Monferrato con Golosaria, che quest'anno celebra 19 anni di delizie culinarie. Sabato e domenica circa 35 paesi e location delle province di Alessandria e Asti si uniscono per festeggiare con eventi unici, ispirati ai "Colori del Monferrato". Preparati a un weekend di sapori, tradizioni e entusiasmo!

Quest’anno GolosariaMonferrato spegne 19 candeline, con una ricchissima rassegna di appuntamenti in programma sabato e domenica. Sono più di 35 i Paesi e le location che partecipano, tutti compresi tra le province di Alessandria e Asti, uniti dal tema di questa edizione “I colori del Monferrato fra arte gusto e paesaggio”.Nel castello di Casale Monferrato saranno 100 i produttori di food e wine de IlGolosario. "Ancora una volta, da 19 anni, stiamo realizzando un evento che sarà un’occasione imperdibile per esplorare il Monferrato e farlo conoscere al pubblico che arriva dAlla Lombardia e dAlla Liguria", spiega Paolo Massobrio.Per questa edizione sono stati coinvolti cinque castelli, realizzate 11 camminate, 5 percorsi in bicicletta, 24 mostre e visite guidate, 15 esibizioni teatrali, musicali, di danza e giochi di strada. 🔗Leggi su Ilgiorno.it