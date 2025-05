Alla Deco il premio industria Felix per il secondo anno consecutivo

La Deco S.p.A. si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio Industria Felix come miglior impresa del settore ambiente. Riconosciuta per l'eccellente performance gestionale e l'affidabilità finanziaria secondo Cerved, la sede operativa di San Giovanni Teatino in Abruzzo vanta oltre trent'anni di esperienza nel settore, confermando il suo impegno verso la sostenibilità.

