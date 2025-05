Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri la mostra Le vie delle storie - libri illustrati dalla Cina

Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, sabato 17 maggio alle 16:30, si inaugura la mostra "Le vie delle storie", un affascinante viaggio attraverso l'editoria cinese per ragazzi. Dalla tradizione alla modernità, l'esposizione esplora l'evoluzione dei libri illustrati, con focus su incisioni, disegni e graphic novel, e sarà aperta fino a...

Un percorso dedicato all’editoria cinese per ragazzi, dalla tradizione alla modernità, dall’incisione al disegno, al graphic novel. Si inaugura sabato 17 maggio (ore 16,30), alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, la mostra “Le vie delle storie”. L’esposizione, in programma fino. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri la mostra “Le vie delle storie - libri illustrati dalla Cina"

Su questo argomento da altre fonti

Dalla Cina a Sesto: oltre 200 volumi in mostra alla Biblioteca Ragionieri

Da msn.com: Sesto Fiorentino (Firenze), 10 maggio 2025 - Un percorso dedicato all ’editoria cinese per ragazzi, dalla tradizione alla modernità, dall’incisione al disegno, al graphic novel. Si inaugura sabato 17 ...

Alla Biblioteca Ragionieri la mostra “Le vie delle storie”

Si legge su piananotizie.it: SESTO FIORENTINO - Un percorso dedicato all’editoria cinese per ragazzi, dalla tradizione alla modernità, dall’incisione al disegno, al graphic novel. Si ...

Le vie delle storie: l'editoria cinese per ragazzi alla Biblioteca Ragionieri di Sesto

Da lanazione.it: La mostra curata da Grazia Gotti e Marina Lepore presenta da sabato 17 maggio fino all'8 agosto una selezione di oltre duecento volumi provenienti da quaranta editori cinesi. In programma anche labora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'imprenditore Ernesto Castiglioni regala ai dipendenti una vacanza ai Caraibi

Ernesto Castiglioni, fondatore della Tendaggi Paradiso, ha deciso di premiare i suoi 27 dipendenti con una vacanza di una settimana a Santo Domingo.