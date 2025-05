Alito e igiene orale | attenzione a questa abitudine è rischiosa per la salute

Alito fresco e gengive sane sono desideri comuni, ma attenzione: alcune abitudini legate all'igiene orale possono rivelarsi rischiose per la salute. Molti si affidano a rituali antichi promossi da esperti, senza considerare le potenziali conseguenze. È fondamentale essere informati e adottare una routine di igiene orale sicura ed efficace.

Alito fresco, sorriso smagliante e gengive in salute. Per realizzare questi sani desideri, spesso si aggiunge alla propria routine di igieneorale un passaggio in più, convinti di fare la cosa giusta. Un gesto antico raccomandato da molti "esperti" (che recuperano antiche abitudini soprattutto orientali) che però oggi non trova il consenso della comunità scientifica. Ne abbiamo parlato con il dottor Nunzio Tagliavia, medico odontoiatra ed estetico di Miodottore.it, ecco qual è l'errore da evitare. Denti sani e bianchi: sei falsi miti da sfatare X Alito e quella routine di igieneorale da evitareParliamo dell'abitudine di usare un mini attrezzo chiamato puliscilingua, il cui obiettivo è quello di raschiare la lingua nel tentativo di eliminare la patina di batteri e residui di cibo.

