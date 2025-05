Alien | Pianeta Terra | Foto e data di uscita su Disney+

Disney+ ha presentato ufficialmente Alien: PianetaTerra, la serie FX ambientata nel celebre franchise cinematografico.Accompagnata da un’aura di grande attesa, la nuova serie creata da Noah Hawley approderà sulla piattaforma digitale Disney+ da agosto 2025. L’annuncio odierno è stato accompagnato dal rilascio di una serie di Foto ufficiali che finalmente offrono un primissimo sguardo ai vari protagonisti “umani” presenti in Alien: PianetaTerra. Il debutto fissato per mercoledì 13 agosto porterà su Disney+ i primi due degli otto episodi disponibili, seguiti da uno a settimana ogni mercoledì.Nella serie FX Alien: PianetaTerra, quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del Pianeta. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra | Foto e data di uscita su Disney+

