Alien | Pianeta Terra ecco la data ufficiale d’arrivo in Italia su Disney+ e tantissime foto ufficiali!

Il grande giorno è arrivato: la serie drama "Alien: Pianeta Terra" debutterà mercoledì 13 agosto su Disney+. Creata da Noah Hawley e ispirata al celebre franchise, la serie promette di affascinare gli spettatori con storie avvincenti. Scoprite la data ufficiale e una selezione di foto esclusive per immergervi nell'atmosfera di questa attesissima produzione.

L’attesissima serie drama Alien: PianetaTerra, creata per la televisione da Noah Hawley e ispirata all’acclamato franchise cinematografico, debutterà mercoledì 13 agosto in Italia su Disney+.Nella serie FX Alien: PianetaTerra, quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del Pianeta.Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Alien: Pianeta Terra, ecco la data ufficiale d’arrivo in Italia su Disney+ e tantissime foto ufficiali!

