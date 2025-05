Alien | Pianeta Terra arriva su Disney+ | trailer cast trama e data di uscita

Un atteso capitolo di una saga iconica sta per debuttare su Disney+. "Alien: Pianeta Terra", la nuova serie FX firmata da Noah Hawley, promette suspense e avventura. Scopriamo insieme il trailer, il cast, i dettagli della trama e la data di uscita per immergerci in questo universo inquietante. Preparatevi a un viaggio da brivido!

Un nuovo capitolo per un franchise leggendario. Disney+ annuncia l'arrivo di Alien: PianetaTerra, la serie FX creata da Noah Hawley. Dal trailer alle anticipazioni sulla trama, passando per la key art e la data di uscita: ecco tutto quello che sappiamo.Alien: PianetaTerra, il trailer . 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Alien: Pianeta Terra arriva su Disney+: trailer, cast, trama e data di uscita

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alien: Pianeta Terra, finalmente annunciata la data d'uscita della serie Disney+! - Scoprite quando arriverà in streaming la serie televisiva Alien: Pianeta Terra, creata dall'acclamato autore Noah Hawley. 🔗serial.everyeye.it

Alien: Pianeta Terra, svelata la data d'uscita dell'attesa prima serie del franchise - Dopo una lunghissima attesa e una serie di teaser che ci hanno mostrato ancora poco, è stato rivelato quando uscirà in streaming lo show ... 🔗msn.com

Alien: Pianeta Terra, primo sguardo ai protagonisti della serie. E c’è anche la data d’uscita! [FOTO] - Alien: Pianeta Terra, l'attesa serie che segnerà il debutto del franchise sul piccolo schermo, ha finalmente una data d'uscita ... 🔗bestmovie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

NASA : primo campione di roccia dal pianeta Marte

La NASA ha confermato che il suo rover Perseverance ha prelevato il suo primo campione di roccia dal pianeta Marte lunedì 6 settembre.