Alice Rohrwacher alla Croisette come presidente della Camera d’or con Alba in giuria principale

Alice Rohrwacher torna alla Croisette, questa volta come presidente della Camera d'Or, affiancata da Alba Rohrwacher nella giuria principale. Dopo il debutto nel 2011 con "Corpo celeste", la regista, celebre per film come "Le meraviglie" e "Lazzaro felice", abbraccia un ruolo di prestigio che segna una nuova fase della sua carriera.

Alice Rohrwacher torna sull'iconica Croisette, questa volta con un ruolo di spicco che le conferisce un'importanza inedita rispetto alla sua prima esperienza nel 2011 con Corpo celeste. La regista, già nota per opere come Le meraviglie, Lazzaro felice e La chimera, si assume la prestigiosa carica di presidente della Giuria della Camera d'or, il riconoscimento

Alice Rohrwacher al Festival di Cannes 2025, il completo spezzato firmato Prada la eleva a perfetta Presidente di giuria

Secondo vogue.it: Alice Rohrwacher ha calcato il red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2025 con look simile a lei: cool, fedele a sé e anticonvenzionale ...

Cannes, Alice Rohrwacher: "Chi gestisce i fondi statali dia spazio ai giovani autori"

Da adnkronos.com: La regista è la presidente di giuria della Camera d’or, il riconoscimento dedicato alla migliore opera prima ...

Alice Rohrwacher: "Desidero litigare tantissimo e poi fare pace, per dimostrare al mondo che la pace è possibile"

Come scrive informazione.it: A capo della giuria che premia la miglior opera prima del settantottesimo Festival di Cannes c'è Alice Rohrwacher, che non vede l'ora di scoprire la carica rivoluzionaria e la freschezza delle 28 oper ...

