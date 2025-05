Alice parte e per Viola si apre un nuovo capitolo | le ultime da Un posto al sole

Alice parte, aprendo per Viola un nuovo capitolo in "Un Posto al Sole". Elena, accantonando le sue angosce, permette alla giovane di partire con Vinicio. Prima della partenza, Alice affronta con coraggio l’amico-spacciatore del fidanzato, mentre Gennaro, sotto pressione, cede al ricatto. Nel frattempo, Claudia cerca conforto, rivelando le sue preoccupazioni.

Elena mette da parte le sue preoccupazioni e lascia partire Alice con Vinicio. La ragazza, prima di lasciare Napoli, incontra l’amico-spacciatore del fidanzato, ma riesce a tenergli testa. A differenza di Gennaro, che cede al ricatto per non rivelare nulla al fratello. Nel frattempo Claudia si sfoga con Silvia, confidandole dubbi sull’amore di Guido e chiedendole consiglio. Mentre Sasà, per liberarsi di Bice, le racconta improbabili storie sulla notte trascorsa da Mariella con la sua fiamma, ormai svanita. Si apre un nuovocapitolo per Viola, con il suo lavoro di supplenza a scuola, nella classe di Camillo e Jimmy. Ma, per quanto sia un'insegnante preparatissima dal punto di vista didattico, non sempre riesce a domare gli animi vispi degli alunni di oggi, sempre più viziati proprio dai genitori. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alice parte e per Viola si apre un nuovo capitolo: le ultime da Un posto al sole

