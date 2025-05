Algoritmica e Coding due medaglie d’argento e una menzione d’onore per gli studenti del Polo 2

Nardò festeggia i successi degli studenti dell'istituto comprensivo “Renata Fonte” del Polo 2, che si sono aggiudicati due medaglie d’argento e una menzione d’onore nella competizione nazionale “Giochi Fibonacci”, dedicata all'Algoritmica e al Coding. Questo traguardo rappresenta una brillante testimonianza delle eccellenze locali e del loro impegno nel programma di valorizzazione delle talenti.

NARDO’ - Due medaglied’argento e una menzioned’onore per gli alunni dell’istituto comprensivo “Renata Fonte” del Polo 2 di Nardò nella competizione nazionale “Giochi Fibonacci”. Si tratta della gara di Algoritmica e Coding inclusa nel programma di valorizzazione delle eccellenze promosso dal. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Algoritmica e Coding, due medaglie d’argento e una menzione d’onore per gli studenti del Polo 2

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Algoritmica e Coding, due medaglie d’argento e una menzione d’onore per gli studenti del Polo 2 - Conclusa la competizione nazionale dei Giochi Fibonacci che ha visto tra i protagonisti anche Giada Giuranna, Nicola Gaballo e Pietro Zuccaro dell’istituto comprensivo "Renata Fonte" di Nardò ... 🔗lecceprima.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

UN VIDEOGAME NINTENDO COME STRUMENTO DIDATTICO PER IL CODING

Laboratorio di videogiochi Standard - [Pre-Load]| Nintendo Switch - Codice downloadAll’interno del Summer Camp di Bulgorello, 34 bambini hanno avuto la possibilità di imparare le basi della programmazione attraverso l’esclusivo videogioco per Nintendo Switch che insegna, in maniera facile e divertente, a dar vita alle proprie idee di game design.