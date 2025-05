Alfonso Signorini fa fuori Beatrice Luzzi | ecco chi è la nuova opinionista del Grande Fratello!

Alfonso Signorini ha deciso di fare a meno di Beatrice Luzzi, portando nuovi volti nella prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre su Canale 5. Nonostante le incertezze sul suo ruolo, Signorini rimarrà al comando del reality, mentre si preparano novità sugli opinionisti del programma. Scopriamo chi sostituirà Luzzi!

Appena calato il sipario sull’ultima edizione del GrandeFratello, in casa Mediaset si pensa già alla prossima stagione, al via da settembre su Canale 5. Nonostante le voci che lo davano in bilico, AlfonsoSignorini sarà ancora al timone del reality più discusso del piccolo schermo.Ma se da una parte la conduzione resta salda, dall’altra si prepara un cambio significativo nel parterre degli opinionisti. Dopo una stagione che ha visto BeatriceLuzzi passare dal ruolo di concorrente a quello di commentatrice, arriva il momento del cambio della guardia. E, a quanto pare, Signorini ha già deciso chi prenderà il suo posto.BeatriceLuzzi è fuori dal GrandeFratello: la scelta di AlfonsoSignoriniBeatriceLuzzi non sarà riconfermata come opinionista del GrandeFratello. Lo ha rivelato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che attraverso una storia su Instagram ha anticipato il possibile addio dell’attrice. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Alfonso Signorini fa fuori Beatrice Luzzi: ecco chi è la nuova opinionista del Grande Fratello!

