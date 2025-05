Alfabetizzazione economica e finanziaria | chiave per l' equità di genere secondo Linda Laura Sabbadini

L'alfabetizzazione economica e finanziaria è un elemento cruciale per promuovere l'equità di genere, secondo Linda Laura Sabbadini. La statistica sottolinea l'importanza di investire nella propria formazione per le donne, affermando che la crescita personale in questo ambito rappresenta un passo fondamentale verso la libertà e l'indipendenza economica.

"Investire su se stesse per la propria crescita anche in termini di Alfabetizzazioneeconomica e finanziaria è un presupposto per essere libere come donne". È questo il messaggio della statistica LindaLauraSabbadini, già direttrice dell'Istat, al forum ANSA Incontra "Econo.MIA: l'Alfabetizzazionefinanziaria a supporto dell'equità di genere"."Dobbiamo prendere consapevolezza che questo è un ingrediente della costruzione di un processo di indipendenza e autonomia economica che garantiscono di essere meno esposte alla violenza domestica", aggiunge Sabbadini ricordando che l'Italia ha "il tasso d'occupazione femminile più basso d'Europa" e le famiglie monoreddito maschili sono un quarto, mentre in Francia rappresentano circa il 10%. Uscire da contesti di violenza domestica è "ancora più difficile" per chi non ha costruito una propria indipendenza economica oppure guadagna poco e per di più ha poche competenze finanziarie. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfabetizzazione economica e finanziaria: chiave per l'equità di genere secondo Linda Laura Sabbadini

