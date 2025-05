Alexander-Arnold Frimpong e Lucas Vazquez | si chiude il triangolo dei terzini sul mercato

Alexander-Arnold, Frimpong e Lucas Vazquez: il mercato dei terzini destri si infiamma. Con l'annuncio dell'addio di Trent Alexander-Arnold al Liverpool, si attiva un effetto domino che potrebbe ridefinire le strategie di molte squadre. I movimenti imminenti di questi calciatori promettono di scuotere il panorama calcistico europeo.

Effetto domino sul mercato dei terzini destri. La prima pedina a muoversi è Trent Alexander-Arnold, che ha già annunciato l`addio al Liverpool,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

MERCATO -Real Madrid, Lucas Vazquez dirà addio dopo l'arrivo di Alexander-Arnold - Per un terzino destro che arriva, un altro se ne va. Ormai è ufficiale: Trent Alexander-Arnold ha salutato tutti a Liverpool e a fine stagione si trasferirà a parametro zero al Real Madrid. TAA prende ... 🔗napolimagazine.com

LaLiga: Llega Alexander-Arnold y se va Lucas Vázquez del Real Madrid | OneFootball - Se ha confirmado que Trent Alexander-Arnold está solo a detalles de firmar por el Real Madrid y eso significaría la no renovación de Lucas Vázquez, ya que Dani Carvajal regresará y no quieren tener ... 🔗onefootball.com

