Alex Britti spiato e inseguito l’assurda storia del cantante | ecco la confessione shock

Un'inquietante vicenda avvolge il cantautore Alex Britti, coinvolto in un'inchiesta milanese sulle "cyber-spie" del gruppo Equalize. La Procura rivela che Britti sarebbe stato spiato, vittima di accessi abusivi a dati riservati. Ecco la sua confessione shock su un'esperienza che mescola realtà e paranoia.

Un racconto inquietante, che ha dell'assurdo, emerge dall'inchiesta milanese sulle cosiddette "cyber-spie" legate al gruppo Equalize. Tra le presunte vittime figura il cantautore AlexBritti, finito nel mirino di chi – secondo la Procura – avrebbe utilizzato accessi abusivi alle banche dati dello Stato per compiere veri e propri atti di dossieraggio su volti noti dello spettacolo e dell'imprenditoria.Ma la vicenda va oltre il semplice furto di dati: Britti sarebbe stato spiato, pedinato e monitorato, in un periodo in cui era coinvolto in una delicata separazione familiare. Una situazione che l'artista stesso ha definito "gravissima", confermando di aver vissuto sulla propria pelle qualcosa che sembra uscito da un thriller.Perché AlexBritti è stato spiato e pedinato?Il cantautore romano è stato ascoltato come testimone e persona offesa dal pm Francesco De Tommasi, nell'ambito dell'indagine su Equalize, società riconducibile – secondo gli inquirenti – a un'organizzazione che avrebbe agito illegalmente per conto terzi, raccogliendo informazioni sensibili e compromettenti.