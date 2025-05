Alex Britti ascoltato dai pm dell’inchiesta Equalize | Preoccupato dai pedinamenti

Alex Britti, il noto cantautore, è stato ascoltato ieri pomeriggio dai pm di Milano nell'ambito dell'inchiesta su Equalize. Preoccupato per presunti pedinamenti e monitoraggi illeciti da parte del gruppo di cyber-spie, Britti si è presentato come testimone e persona offesa, contribuendo a fare luce su questa inquietante vicenda.

Milano – Il cantautore AlexBritti, che sarebbe stato pedinato e monitorato illecitamente dal gruppo delle presunte cyber-spie di Equalize, è stato ascoltato ieri pomeriggio come testimone e persona offesa dal pm di Milano Francesco De Tommasi in uno dei tanti capitoli dell'inchiesta sulla presunta associazione per delinquere finalizzata ad una serie di accessi abusivi nelle banche dati. "Una vicenda, pedinamento compreso, che mi ha molto Preoccupato", avrebbe detto, in sostanza, il musicista. In questo filone è indagato anche Fulvio Pravadelli, ex Publitalia e dg della Veneranda Fabbrica del Duomo, il quale, come si legge negli atti d'accusa dell'indagine, avrebbe chiesto "di acquisire informazioni pregiudizievoli sul conto del noto cantautore" che si stava separando da sua figlia. Il cantante, che nell'ipotesi della Procura sarebbe stato vittima di un dossieraggio, aveva depositato già a novembre, attraverso un legale, la nomina come persona offesa.