Alessia Pecchia da Fondi alla finale di Amici

Alessia Pecchia, talentuosa allieva di Amici di Maria De Filippi, ha conquistato l'accesso alla finale della 24esima edizione. Protagonista indiscussa del talent, è una delle preferite di Alessandra Celentano, che l'ha scelta per la sua squadra anche per il serale. Tutti gli occhi sono puntati su di lei in questa avvincente ultima fase del programma.

