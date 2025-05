Alessandro ucciso a soli otto mesi dal padre | la notizia è appena arrivata

Un dramma che ha segnato la cronaca italiana torna al centro dell'attenzione. Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio di Alessandro Mathas, il piccolo ucciso a soli otto mesi, ha presentato una richiesta sorprendente dopo oltre dieci anni di carcere, riaccendendo un acceso dibattito sull'ingiustizia e la pena.

L'ex broker genovese, Antonio Rasero, torna a far parlare di sé. Dopo oltre dieci anni trascorsi in carcere, ha deciso di avanzare una richiesta che ha destato sorpresa e aperto un acceso dibattito pubblico. Rasero, condannato per l'omicidio di Alessandro Mathas, il piccolo di soliottomesi, ha chiesto di poter uscire temporaneamente dalla sua cella. Questa richiesta, che punta a ottenere un permesso premio di breve durata, ha inevitabilmente riacceso i riflettori su un caso che aveva scosso profondamente l'opinione pubblica italiana. Sebbene la prima istanza sia stata respinta, il team legale di Rasero, sotto la guida dell'avvocato Cristiano Mancuso, non si è arreso e ha presentato un reclamo. Domani, mercoledì 14 maggio, sarà un giorno cruciale: il tribunale di Sorveglianza si pronuncerà nuovamente sul caso.