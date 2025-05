alessandro lombardi salva il rimini con un gol decisivo contro la vis pesaro

Alessandro Lombardi è diventato l'eroe del Rimini grazie a un gol decisivo contro la Vis Pesaro. Con poco più di 700 minuti di gioco in stagione, il suo impatto è stato straordinario. Il suo colpo nel recupero ha riportato in carreggiata la squadra, ristabilendo l'equilibrio necessario per il prosieguo della competizione.

Poco più di 700 minuti in campo in questa stagione tra regular season, Coppa Italia e playoff. Ma tanti sono bastati per essere ricordato. AlessandroLombardi ha tenuto in piedi il Rimini in casa della Vis Pesaro. Il suo gol nel recupero ha ristabilito quell’equilibrio che permette ai biancorossi di avere due risultati su tre pensando alla gara di ritorno in programma domani al ’Neri’. Un vantaggio irrisorio pensando alle questioni strettamente di campo, ma sicuramente quel gol ha dato un’altra bella iniezione di fiducia alla squadra di Buscè. "È stato un bel gol – non può fare altro che ammetterlo il centrocampista del Rimini – E ci voleva in una partita nella quale abbiamo giocato da squadra vera. Siamo stati bravissimi a non mollare mai, a crederci davvero fino all’ultimo secondo. E personalmente non posso che essere felice". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net