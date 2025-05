Alessandro Giuli risponde a Cacciari | La destra sociale costretta a fare quello che la sinistra non fa più

Alessandro Giuli interviene nel dibattito suscitato da Massimo Cacciari, che critica la destra sociale ed il ministro della Cultura, accusandoli di un complesso d'inferiorità. In un confronto con Francesca Schianchi, Giuli difende la posizione della destra, sottolineando come essa sia costretta a colmare vuoti lasciati dalla sinistra.

AlessandroGiulirisponde a Massimo Cacciari. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia aveva detto a La Stampa che il ministro della Cultura di Giorgia Meloni ha un complesso d’inferiorità nei confronti della sinistra. E che non sa nulla. Con Francesca Schianchi Giuli gli replica: «Ma se vengo dalla scuola del Foglio di Giuliano Ferrara, i più snob del mondo.». Anche se lui si sente «Radical no, ma sicuramente chic». Semmai, spiega, «ho eccessi di idealismo. Non a caso ho citato il filosofo del dialogo, allievo di Gentile, l’azionista Guido Calogero. Sono talmente sicuro della mia missione da sostenere che oggi una buona destrasociale è costretta a fare anche quello che la sinistra ha smesso di fare».Le categorie politicheSecondo Giuli «governiamo da patrioti, rappresentando gli interessi culturali dell’Italia senza divisioni preconcette. 🔗Leggi su Open.online

