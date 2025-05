Alessandrini e Taglieri M5s sulla situazione lavoro | Cresce la disoccupazione in Abruzzo

Alessandrini e il gruppo M5S tornano a denunciare la crescente disoccupazione in Abruzzo, evidenziando come la narrazione dell’assessore Magnacca sia distante dalla realtà. Le richieste per la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) sono in aumento, contrariamente ai presunti successi occupazionali sbandierati dalla politica, richiamando l’attenzione su una situazione allarmante.

"Occupazione, la narrazione di Magnacca è scollegata dalla realtà. Aumentano le richieste di Nuova Assicurazione sociale per l'Impiego (Naspi), altro che segni positivi sull'occupazione. Come Giorgia Meloni, che rivendica milioni di posti di lavoro creati dal suo Governo ignorando ciò che accade.

