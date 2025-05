Alessandria uccise la moglie nel letto | Ero posseduto da Satana

Giovanni Salamone, 61 anni, ha rivelato ai giudici della Corte d’Assise di Alessandria di essere "possesso da Satana" quando, il 16 ottobre 2024, ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, accoltellandola mentre riposava nel letto. L'udienza ha rivelato un dramma familiare inquietante e una mente tormentata da demoni interiori.

"Ero posseduto da Satana". Giovanni Salamone, 61 anni, ha spiegato così ai giudici della Corte d'Assise di Alessandria perché la notte del 16 ottobre 2024 ha ucciso la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, accoltellata mentre era a letto nella loro abitazione di Solero.L'uomo è stato interrogato in aula ieri, lunedì 12 maggio, nel processo che lo vedo imputato per l'omicidio. Il giorno del delitto era stato lui stesso ad allertare i carabinieri e a confessare subito l'accaduto, ma anche quel giorno spiegò confusamente cosa lo aveva spinto a uccidere: "Mi volevano fregare i soldi. Non so spiegare chi e come", disse ai militari dell'Arma giunti sul posto.Secondo quanto emerso finora nel processo, sembra che Salamone soffrisse di depressione e fosse preoccupato per una serie di debiti contratti e per un processo a suo carico in cui era accusato di ricettazione, processo da cui sarà poi assolto.